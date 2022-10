Jedenfalls wieder bei der Ausbildung zum Sportassistenten, vom Stadtsportbund Osnabrück wie bewährt durchgeführt unter der Leitung von Leif Bongalski und Marvin Placke. Dabei ging es um Themen wie Aufsichtspflicht und Recht sowie das Leiten von Gruppen. Zudem hatten die angehenden Assistenten die Aufgabe, Projekte in Gruppen zu entwickeln, um sie dann den anderen Teilnehmern dieser Bildungsmaßnahme vorzustellen. Natürlich stand auch sportliche Praxis, besonders neue Spiele ohne großen Aufwand auf dem Programm der Ausbildung, die übrigens in der Jugendherberge durchgeführt wurde. Und zwar in den Herbstferien, in denen andere Jugendliche die Füße hochlegten und einfach chillen wollten, während die jungen Idealisten sich für dieses Ehrenamt ausbilden ließen. Nur 20 Plätze gab es, damit die Arbeit effektiv erfolgen kann, freilich mehr als 20 Interessenten, was beachtlich ist und zeigt, dass Ehrenamt gefragt ist.

Nun stehen die 20 Absolventen ab sofort auch offiziell den Vereinen für die tägliche Arbeit im Übungsbetrieb zur Verfügung. Wohl dem, der sie hat. bec