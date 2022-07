Der Haushaltsplan der Gemeinde Groß Berßen weist im Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen von jeweils gut drei Millionen aus. Der Rücklage können auf diese Weise rund 272000 Euro zugeführt werden. Unter der Voraussetzung einer gleich bleibenden Ertrags- und Aufwandshöhe, so Benno Boitmann, der bei der Samtgemeinde Sögel für den Bereich Finanzen zuständig ist, geht man auch in den künftigen Jahren von einer gleichbleibenden stabilen Haushaltssituation aus.

Das mit 2,9 Millionen Euro vergleichsweise hohe Steueraufkommen der 684 Einwohner zählenden Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Sögel – davon allein 2,7 Millionen an Gewerbesteuern – führe auf der anderen Seite allerdings auch zu erheblichen Zahlungsverpflichtungen, fügte Boitmann hinzu. Für die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage sind 590000 Euro zu „berappen“. Der Landkreis erhält allein eine Million Euro Kreisumlage. An die Samtgemeinde sind als Umlage 407000 Euro zu zahlen. Der Finanzverwalter kündigte an, dass sich diese Zahlen im Laufe des Jahres noch verändern könnten, und ging dabei von einer „insgesamt noch besseren Entwicklung“ aus.

Die im Finanzhaushalt geplanten Investitionen in Höhe von 232000 Euro erläuterte Bürgermeister Reinhard Kurlemann. Zu den geplanten größeren Ausgaben zählte er notwendige Sanierungsmaßnahmen wie die eines Wohnhauses an der Dorfstraße, in dem möglicherweise das Gemeindebüro eingerichtet werde. Als weitere geplante Investitionsmaßnahmen nannte er die Verbreiterung der südlichen Dorfstraße, die Erstellung einer Beleuchtung an der Lähdener Straße, die Anschaffung eines neuen Schleppers für den Bauhof, die Einrichtung eines Maschinen- und Geräteraums beim Dorfgemeinschaftshaus sowie der Ausbau von Wirtschaftswegen und Aufforstungsmaßnahmen.