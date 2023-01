Winterwetter in Nordrhein-Westfalen Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Wetter Einstellige Höchsttemperaturen - Glättegefahr nimmt ab Von dpa | 26.01.2023, 12:53 Uhr

In Deutschland wird zum Wochenende eher trübes Wetter erwartet, während sich am Samstag im Norden und am Sonntag im Süden auch die Sonne zeigen kann. „Die Glättegefahr nimmt in den Niederungen ab und zieht sich in den nächsten Tagen nach Süden und in die Mittelgebirge zurück“, sagte der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.