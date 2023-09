Partylaune, ein freundliches Wesen, gepflegtes Äußeres, mindestens 30 Jahre alt oder ein Studentenausweis: Für eine erste große Party seit Jahren hatte das Team des Achtecks in Schwerin eine Liste mit Wünschen auf Facebook gepostet.

Nur Minuten später entbrennt eine politische Diskussion, mehr als 100 Kommentare sind es nach kurzer Zeit. Was war passiert? Unter der Liste mit den Einlass-Bedingungen stand auch der Satz: „Gewünscht ist … gültiger deutscher Ausweis.“

Diesen Punkt deuteten viele so, dass im Achteck keine Gäste ohne deutsche Staatsbürgerschaft erwünscht sind. Vorwürfe von Diskriminierung und Rassismus, aber auch viel Zuspruch mit zum Teil rassistischen Stimmen fanden sich in den Kommentaren wieder.

„Einfach peinlich und traurig für Schwerin!“, so eine Nutzerin. „Mir war gar nicht klar, dass meine schöne Heimatstadt inzwischen so braun geworden ist, und die ganzen fremdenfeindlichen Kommentare hier beunruhigen mich sehr. Achteck Schwerin, das könnt ihr doch nicht ernsthaft so stehen lassen!?“, heißt es weiter.

„Deutscher Pass“ beim Einlass gefordert: Was damit gemeint ist

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt sich Frank Porsch, Besitzer des Achtecks: Er spiele mit der Einladung nicht auf eine deutsche Staatsangehörigkeit an. „Es sind alle willkommen, die einen Ausweis dabei haben.“

Als er am nächsten Tag die Diskussion in den sozialen Medien verfolgte, war er von den Kommentaren schockiert. „Es ist Wahnsinn, was da hineininterpretiert wird. Da waren auch Verschwörungstheorien dabei“, so Porsch. Mehr noch: „Wie kurz ist denn bitte heutzutage die Zündschnur, dass so eine Diskussion losgetreten wird“, so Porsch.

Neue Einladung für Party in der Diskothek

Auf die Frage, ob er nicht der Meinung sei, dass der Post zweideutig zu verstehen sei und klargestellt werden müsste, sagt Frank Porsch: Er wollte nicht sofort darauf reagieren, auch weil er denkt, dass das die Diskussion auf Facebook nur noch weiter angefacht hätte. „Dabei wollen wir einfach eine lustige Party machen“, so Porsch.

Bei der Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern veranstalte die AfD im Achteck ihre Wahlparty.

Am 2. Oktober soll nach einer langen Pause wieder eine Party im Achteck gefeiert werden. Weitere Partys sollen folgen. Zuletzt hatte der Veranstalter vor Corona, 2019, eine Party geschmissen. Auch damals war es eine Ü30-Party. Das Achteck als Diskothek wiederzubeleben, kam ihm erst kürzlich während eines Urlaubes in den Sinn. Jetzt erneuert Porsch seine Einladung für den 2. Oktober: Gewünscht ist … Partylaune, ein freundliches Wesen, gepflegtes Äußeres und mindestens 30 Jahre alt und ein Ausweis.