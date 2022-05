Bei einer Durchsuchung eines Wohnhauses in Itzehoe in Schleswig-Holstein sind Waffen gefunden worden. FOTO: Florian Sprenger Festnahmen nach Waffenfund Einbrüche bei der Bundeswehr – wollten Verdächtige in die Ukraine? Von dpa | 23.05.2022, 17:38 Uhr

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, seit Anfang dieses Jahres wiederholt und in wechselnder Beteiligung in Einrichtungen der Bundeswehr eingebrochen zu sein. Es gibt Hinweise, wonach sich mehrere Soldaten in der Ukraine der Verteidigung gegen die russischen Angreifer anschließen wollten.