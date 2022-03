World Contact Day - Danny Ammon FOTO: Danny Ammon Buntes Ein Ufo? Fallermittler, übernehmen Sie! Von dpa | 14.03.2022, 10:07 Uhr | Update vor 7 Min.

Da am Himmel, da war doch was. Aber was? Manche Menschen fasziniert die Vorstellung von außerirdischem Leben inklusive entsprechender Flugobjekte. Dabei gibt es fast immer rationale Erklärungen.