Regisseur „Ein guter Soldat des Kinos": Werner Herzog wird 80 Von dpa | 05.09.2022, 00:06 Uhr

In München geboren - als Weltenbummler mit der Kamera berühmt: Werner Herzog nahm es im Urwald mit Klaus Kinski und in Alaska mit Grizzlybären auf. In entlegenen Ecken findet er packende Storys.