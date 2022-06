Da hilft die politisch korrekte Erklärung von Christina Tiemann, stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt und wohnhaft im alten Ortskern Benniens: „Der Ortsteil der Stadt heißt Bruchmühlen, und dieser besteht aus Düingdorf und Bennien.“ Und in offiziellen Papieren ihrer Familie lassen sich auch die Veränderungen der postalischen Anschrift nachvollziehen. Vor 40 Jahren wohnte sie in 4525 Melle-Riemsloh, Bruchmühlen 12, zwölf Jahre später in 4520 Melle 10, Bennier Straße, und heute in 49328 Melle.