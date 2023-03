Britischer Popstar Ed Sheeran Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa up-down up-down Britischer Popstar Ed Sheeran gibt Mitte April intimes Berlin-Konzert Von dpa | 23.03.2023, 13:50 Uhr

Der 32-Jährige hat sich für ein Konzert in Berlin angekündigt. Es wird das einzige in diesem Jahr in Deutschland sein. Die karten sind rar.