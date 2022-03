Brandenburger Tor FOTO: Paul Zinken Licht aus fürs Klima „Earth Hour“ setzt auch Zeichen für Frieden Von dpa | 26.03.2022, 05:28 Uhr | Update vor 42 Min.

Die Welt knipst am Samstag das Licht aus - und setzt so wie jedes Jahr ein Zeichen für den Klimaschutz. Symbolik und Motto der „Earth Hour“ 2022 sollen auch den Frieden in den Fokus rücken.