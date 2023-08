Frankreich E-Scooter-Verleih in Paris endet - 15.000 Roller ziehen um Von dpa | 30.08.2023, 06:35 Uhr | Update vor 1 Std. E-Scooter Foto: Michael Evers/dpa up-down up-down

E-Scooter sind in Paris wie in anderen Metropolen ein Streitthema. Viele sehen die Sicherheit durch die kreuz und quer flitzenden Roller gefährdet. Nun wird der Verleih in Paris nun eingestellt.