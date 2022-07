ARCHIV - Künstler Claes Oldenburg im Museum Ludwig vor seinem Werk «Shoestring Potatoes, Spilling from a Bag, 1966». Foto: Henning Kaiser/dpa FOTO: Henning Kaiser up-down up-down Porträt Dreidimensionaler Pop: US-Künstler Claes Oldenburg ist tot Von dpa | 18.07.2022, 19:42 Uhr

Die Gefühlsduselei der Abstrakten Expressionisten war passé, als Claes Oldenburg sich in New York festsetzte. In teils übergroßen Skulpturen brachte er Pop-Art das Laufen bei.