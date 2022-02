Sturmtief Zeynep in Tschechien FOTO: Pavlíèek Lubo? Sturmtief «Zeynep» Vier Tote nach Sturm in Polen Von dpa | 19.02.2022, 16:29 Uhr | Update vor 2 Std.

Auch in Deutschlands östlichen Nachbarländern sind die Einsatzkräfte im Dauereinsatz: In Polen werden Menschen von umstürzenden Bäumen erschlagen. In Tschechien kommt es zu Strom- und Zugausfällen.