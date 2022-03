Abschied FOTO: Emilio Morenatti Russischer Angriffskrieg „Drei Tage gefahren“ - Ukrainer fliehen nach Berlin Von dpa | 04.03.2022, 13:15 Uhr | Update vor 1 Std.

Täglich kommen am Berliner Hauptbahnhof Tausende Menschen an, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. Manche sind völlig erschöpft. Viele wollen trotzdem nicht lange bleiben.