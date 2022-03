lassik Stiftung Weimar FOTO: Martin Schutt Kultur Drei neue Direktoren bei der Klassik Stiftung Weimar Von dpa | 17.03.2022, 14:08 Uhr | Update vor 42 Min.

Die Wirkung von Sprache steht in diesem Jahr thematisch im Mittelpunkt. Mit einem neu aufgestellten Trio an der Spitze will sich die Klassik Stiftung weiter neu ausrichten.