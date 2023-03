Drei Jahre leben auf einem Kreuzfahrtschiff kann jetzt Realität werden. Foto: Aida Cruises up-down up-down 375 Häfen in 135 Ländern Drei Jahre auf See: Das müssen Sie über die längste Kreuzfahrt der Welt wissen Von Alexander Barklage | 09.03.2023, 19:45 Uhr

Es ist der absolute Traum für Kreuzfahrt-Liebhaber: Das Unternehmen „Life at Sea Cruises“ bietet jetzt eine dreijährige Kreuzfahrt um die Welt an. Insgesamt werden 135 Ländern besucht. Auf dem Schiff ist so ziemlich alles vorhanden – sogar ein Gefängnis und eine Leichenhalle.