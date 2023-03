Leere Gemüseregale gehören auf der Insel zur traurigen Realität. Foto: dpa/Yui Mok up-down up-down Auch Aldi und Lidl begrenzen Abgabe Briten dürfen maximal drei Gurken pro Person kaufen: Droht uns das auch? Von Susanne Ebner | 02.03.2023, 15:54 Uhr

In Großbritannien werden in sechs Supermarktketten bestimmte Gemüsesorten rationiert. Wie konnte es so weit kommen?