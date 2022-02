Ein Polizei Blaulicht bei der Unfallaufnahme FOTO: Stefan Puchner Panorama Drei Auffahrunfälle auf A28: Zwei Personen schwer verletzt Von dpa | 23.02.2022, 21:20 Uhr | Update vor 3 Std.

Auf der Autobahn 28 bei Oldenburg hat es am Mittwochnachmittag kurz hintereinander drei Auffahrunfälle gegeben - am Stauende und im stockenden Verkehr. Ein Taxifahrer und sein Fahrgast wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Gesamtschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die A28 Richtung Leer war auf Höhe Eversten rund zwei Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein bis zu neun Kilometer langer Stau.