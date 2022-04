Trotz Verletzung an der Augenbraue hat HSG-Spieler Stephan Wilmsen gegen GWD Minden durchgehalten. FOTO: Archiv Doppel-Duell gegen Essen HSG: Punkt- und Pokalspiel innerhalb von nur vier Tagen Von Uli Mentrup | 27.09.2011, 18:53 Uhr

Vor einem Doppel-Duell gegen TuSEM Essen vermutlich innerhalb von nur vier Tagen steht Handball-Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen nächsten Monat. Am 23. Oktober kommt der Ligarivale zum Punktspiel ins Euregium, voraussichtlich am 26. Oktober in der dritten DHB-Pokal-Runde. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend.