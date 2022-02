«Miss Germany» FOTO: Philipp von Ditfurth Auszeichnung Domitila Barros ist neue „Miss Germany“ Von dpa | 20.02.2022, 00:00 Uhr | Update vor 33 Min.

160 Frauen traten an - aber nur eine von ihnen erhielt am Ende den Titel. Die neue „Miss Germany“ will ihre Reichweite nutzen, um Themen wie soziale Gerechtigkeit „sexier“ zu machen.