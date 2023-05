Nino Haratischwili Foto: ---/RB/ Florianfilm/dpa up-down up-down Arte Doku über Nino Haratischwili: „Autorin von Weltformat“ Von dpa | 31.05.2023, 00:19 Uhr

Die in Georgien geborene Schriftstellerin gilt als starke Stimme ihres Heimatlandes. In der Doku bekommt man Einblicke in das Georgien der 1990er Jahre und das Denken und Fühlen der Autorin.