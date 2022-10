Dönerspieß Foto: Polizeiinspektion Linz am Rhein/dpa up-down up-down Verkehr Dönerspieß verkeilt sich unter Auto Von dpa | 21.10.2022, 17:01 Uhr

Im Straßenverkehr lauern viele Gefahren. Ein Dönerspieß gehört gemeinhin nicht dazu. Doch ausgerechnet ein solcher hinderte eine Frau in Linz am Rhein an der Weiterfahrt.