Beim gleichnamigen Wettbewerb „Entdecke die Vielfalt 2011“ der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erreichten sie nunmehr mit ihrer Artenkartei Wasserhausen in der Kategorie „Natur erforschen“ der Altersgruppe der 17- bis 25- Jährigen den ersten Platz auf Bundesebene. Am 6. Juni 2012 werden sie zur Preisverleihung auf die Woche der Umwelt ins Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen.

Durch den Email-Austausch mit der AG Junge Systematiker können die Jungforscher Fragen direkt an Systematiker und Taxonomen stellen. So konnten sie ihre Ergebnisse immer wieder absichern und ihre Arten- und Systematikkenntnisse erweitern und festigen.

Inzwischen haben die Brüder eine Kartei mit etwa 1500 Ordnern und mehr als 8400 Dateien erstellt. Der Hauptteil der eingeordneten Arten stammt aus Wasserhausen, wo neben dem naturnahen Hofgelände auch auf den Renaturierungsflächen der Samtgemeinde Artland und im Freilandlabor Wasserhausen eine größere Artenvielfalt anzutreffen ist. Eine Datei in der Kartei entspricht nicht immer einer Art, sondern enthält mehrere Fotos derselben Art, die deren für die Bestimmung wichtigen Merkmale erfassen.

Im Wettbewerbsjahr 2011 haben sich am DBU-Wettbewerb „Entdecke die Vielfalt“ insgesamt 94 Gruppen mit über 1600 Teilnehmern aus Deutschland und Österreich beteiligt. Für ihren Wettbewerbsbeitrag bauten Hannes und Gerrit Öhm, indem sie Tier-, Pflanzen- und Pilzarten bestimmten und fotografierten, für das Gebiet der Bauernschaft Wasserhausen eine eigene Artenkartei auf. Kamera, Kescher, Lupe und Becherlupe gehören daher bei ihren Exkursionen zur Standardausrüstung.

Gleichzeitig leisten die beiden Schüler der naturkundlichen Arbeitsgemeinschaft am Artland-Gymnasium unter Leitung von Oberstudienrat Rolf Wellinghorst mit ihrer Kartei einen wichtigen Beitrag im Rahmen des Projektes „Biodiversität im Artland erkennen, schützen und fördern“, mit dem sich die Schule für den Zeitraum 2010 bis 2012 als Umweltschule in Europa bewirbt.

Neben ihrem Engagement im Rahmen des Schulprojektes Biodiversität im Artland leiten Gerrit und Hannes zum Beispiel das Team Wasserhausen der Sielmanns Natur-Ranger, mit dem sie die Natur in der Region kennen lernen und schützen wollen.

In den Ferien bieten sie im Rahmen eines Ferienspaß – Programms jedes Jahr Aktionen zum Thema Umwelt an, darunter immer wieder Kurse, in denen es speziell um die Artenvielfalt geht.

Auch durch Vorträge machten und machen sie Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Umwelt, so mit ihrem Vortrag zum Thema „Meine Wilde Wiese“ im Februar beim Heimatverein Quakenbrück und am 10. Juli im Umweltbildungszentrum in Vrees.

Weitere Informationen zum Wettbewerb „Entdecke die Vielfalt“ findet man unter www.entdecke-die-vielfalt.de.