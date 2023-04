Gibt es bald noch mehr von Rey und ihren Freunden zu sehen? Lucasfilm plant zumindest eine Fortsetzung der Star-Wars-Reihe. Archivfoto: dpa/Lucasfilm/ Walt Disney Germany up-down up-down „Möge die Macht mit euch sein“ Die „Star Wars“-Saga geht weiter: Diese Filme sind geplant Von AFP | 08.04.2023, 21:18 Uhr

„Star-Wars“-Fans aufgepasst: Lucasfilm kündigt an, dass es drei neue Filme der Saga geben wird. Auch erste Details, von was die Episoden handeln werden, sind bereits bekannt – und wann der erste Film voraussichtlich in die Kinos kommen wird.