Scorpions FOTO: Moritz Frankenberg «Rock Believer» Die Scorpions lassen es auf neuem Album krachen Von dpa | 25.02.2022, 10:58 Uhr | Update vor 2 Std.

In den Anfängen waren die Rolling Stones und The Who Vorbilder für Rudolf Schenker und Klaus Meine. Die beiden Hannoveraner formten die Scorpions zu einer der bekanntesten Hardrock-Bands weltweit.