Die Hohepriesterin, die das Urteil über Jeanne d’Arc spricht, ist in einen blutroten Mantel über blutrotem Rock gekleidet. Ihre wuchtigen, todbringenden Worte stehen in jähem Kontrast zur Körpergröße der Richterin: Sie ist kleiner als alle anderen Akteure auf der Bühne.

Christoph Schlingensief, der Walter Braunfels’ Oper „Jeanne d’Arc – Szenen aus dem Leben der heiligen Johanna“ im April 2008 an der Deutschen Oper Berlin herausbrachte, hatte die Rolle mit einer kleinwüchsigen Darstellerin besetzt. In der Wiederaufnahme der Inszenierung wird sie von der Osnabrückerin Birgit Köhne übernommen.

Für das hiesige Theaterpublikum ist Köhne keine Unbekannte: In dem Erfolgsstück „Requiem“ von Nanine Linning stand sie bereits als „Schöpfer“ auf der Bühne. Durch dieses Engagement kam auch der Kontakt nach Berlin zustande.

Karin Witt, die als kleinwüchsige Darstellerin über Jahre immer wieder mit Schlingensief zusammengearbeitet hatte, fragte bei Köhne an, ob sie nicht den Part in der Berliner Produktion übernehmen wolle. Sie selbst traue sich die Strapazen der dreistündigen Aufführung aus Altersgründen nicht mehr zu.

So ist Köhne an einem der renommiertesten Opernhäuser Deutschlands gelandet, mit einer riesigen Bühne und einem gigantischen Theaterapparat. Für die Wiederaufnahme am 16. November sind gerade mal sechs Probentage veranschlagt, für Köhne ein ungeheuer intensives Erlebnis: „Auf der Bühne stehen unglaubliche viele Menschen, es sind ständig wechselnde Szenen mit permanenten Auf- und Abgängen“, schildert Köhne ihre Impressionen von der Probe. Für sie selbst sei es bei dem scheinbaren Durcheinander erst einmal darum gegangen, den Überblick zu behalten.

Zumal sie als Hohepriesterin sehr unterschiedliche Gestalt annimmt: Sie tritt als Nonne und als Braut, als Marilyn Monroe und als Engel auf. Schlingensiefs überbordende Fantasie hat auch vor ihrer Rolle nicht haltgemacht, wie überhaupt die ganze Inszenierung eine ununterbrochene Folge aus Assoziationen, Metaphorik und Spektakel ist. Schlingensief begleitete die Proben zu großen Teilen vom Krankenbett aus, ließ sich durch Videoaufnahmen informieren. Schon in dieser Arbeit klingt die intensive Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und Sterben an, die den Künstler bis zu seinem Tod im August 2010 an- und umtrieb.