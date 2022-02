Weltall FOTO: - Panorama Die Raumstation reicht ihm nicht Von dpa | 20.02.2022, 16:55 Uhr | Update vor 3 Std.

Ihm bleibt nicht mehr so viel Zeit im All. Der Astronaut Matthias Maurer ist schon seit einigen Monaten auf der Internationalen Raumstation ISS. Im April soll seine Mission dort enden. In einem Interview sagte er: „Das ist unglaublich. Ich bin fast ein bisschen wehmütig.“