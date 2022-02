Stromtankstelle für Zuhause: Wallboxen im Test FOTO: Sven Hoppe Stiftung Warentest und ADAC Die meisten Wallboxen für E-Autos sind „gut“ Von dpa | 23.02.2022, 08:02 Uhr | Update vor 2 Std.

Elektroautos tanken an der Ladesäule - oder daheim an der Wallbox. Was diese Stromtankstellen für das Haus taugen, haben sich ADAC und die Stiftung Warentest angesehen.