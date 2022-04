Ebenso beeindruckend ist der Hof der Familie zur Wähde. Ein Besuch in ihrem prächtigen Bauernhaus gleicht einer Reise in die Vergangenheit. Das Haus wurde vor 260 Jahren von einem anderen Ort an seinen heutigen Platz versetzt. Die Bewohner, Margarethe und Erwin zur Wähde, haben einen Raum des Hauses, „die gute Stube“, in seinem ursprünglichen Zustand aus dem 18. Jahrhundert erhalten. Massive Schränke aus Eichenholz und original holländische Fliesen aus jener Zeit über der Feuerstelle zeugen vom Reichtum der Gründerzeit.