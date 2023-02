Hägar wird 50 Foto: -/King Features Syndicate Inc./Distr. Bulls/Egmont Comic Collection/dpa up-down up-down Wikinger mit Weltweisheit Die Comicfigur Hägar wird 50 Von dpa | 04.02.2023, 11:49 Uhr

Ein rundlicher Rotbart, der erst in anderen Ländern plündert und dann in seine Stammkneipe einkehrt. Hägar der Schreckliche ist der Liebling von Millionen Comiclesern. Warum ist er so erfolgreich?