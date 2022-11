Schauspielerin Katharina Böhm Foto: Horst Galuschka/dpa up-down up-down Einschaltquoten „Die Chefin“ siegt klar Von dpa | 19.11.2022, 10:27 Uhr

Das ZDF hat einen klaren Quotensieg am Freitagabend eingefahren: 5,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 20.15 Uhr den Krimi „Die Chefin“ und bescherten dem Zweiten einen Marktanteil von 21,0 Prozent. In der Episode „Ockhams Messer“ musste die Kommissarin Vera Lanz (Katharina Böhm) in einem Fall von Fahrerflucht ermitteln. Damit begann die neue Staffel der ZDF-Krimireihe mit sechs Folgen.