Schauspielerin Katharina Böhm Foto: Horst Galuschka/dpa Einschaltquoten „Die Chefin" hat im ZDF die Nase vorn Von dpa | 07.01.2023, 11:37 Uhr

Im Quoten-Wettstreit hat es das ZDF am Freitagabend mit seiner Krimiserie „Die Chefin“ wieder einmal ganz oben auf das Siegertreppchen geschafft: 6,06 Millionen Menschen (21,6 Prozent Marktanteil) sahen sich ab 20.15 Uhr die letzte Folge der aktuellen Staffel mit Katharina Böhm in der Rolle als Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz an.