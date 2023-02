Ein Bild aus glücklicheren Tagen: Der Eiskunstläufer Roman Kostomarow (rechts) und seine Partnerin Tatiana Navka gewinnen die Goldmedaille bei den Olympischen Winterspielen 2006 in Turin. Foto: imago images/Schreyer up-down up-down Eiskunstläufer Roman Kostomarow Olympiasieger verliert Füße und Hände: Das steckt hinter einer Sepsis Von Jakob Patzke | 15.02.2023, 15:02 Uhr

2006 triumphierte der russische Eiskunstläufer Roman Kostomarow noch bei den Olympischen Winterspielen in Turin. Jetzt, knapp siebzehn Jahre später, mussten dem Sportler in Folge einer Sepsis beide Hände und Füße amputiert werden. Wie konnte es so weit kommen?