Geflüchtete Menschen in Berlin FOTO: Jörg Carstensen Große Hilfsbereitschaft Deutschland nimmt immer mehr Ukrainer auf Von dpa | 02.03.2022, 21:20 Uhr | Update vor 1 Std.

Ihr Zuhause ist nicht mehr sicher. Viele Menschen flüchten vor dem Krieg in der Ukraine. Zunächst kommen sie in den Nachbarländern an, aber auch Deutschland bereitet sich auf mehr Kriegsflüchtlinge vor.