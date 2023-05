Deutscher Erdüberlastungstag Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down Umwelt Deutscher Erdüberlastungstag: Ressourcen für 2023 verbraucht Von dpa | 04.05.2023, 02:22 Uhr

Die Menschen in Deutschland leben in Sachen Ressourcen auf zu großem Fuß: Wenn alle Weltbürger so viel verbrauchen würden, bräuchte es mehrere Erden.