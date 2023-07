Die Deutsche soll mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Foto: dpa/Vigili del fuoco up-down up-down Zweijähriger unter den Opfern Deutsche in Italien festgenommen: Auto rast in Familie – drei Tote Von dpa | 07.07.2023, 11:56 Uhr

Mit hoher Geschwindigkeit soll eine Deutsche mit ihrem Auto in Italien in eine Familie gefahren sein. Nun wurde die Frau festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt.