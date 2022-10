Autodiebstahl Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Kriminalität In Berlin werden die meisten Autos geklaut Von dpa | 24.10.2022, 07:50 Uhr

Gestohlen wird ganz gezielt, was in bestimmten Ländern begehrt ist, etwa große Geländewagen. Und weil man als Autodieb in Großstädten weniger auffällt als auf dem Land, ist eine Stadt besonders beliebt.