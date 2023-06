Die Lage beim Waldbrand in Lübtheen entspannt sich weiter. Das Feuer gilt formal als gelöscht. Foto: Volker Bohlmann up-down up-down Waldbrand in MV Das Feuer auf dem Truppenübungsplatz Lübtheen gilt als gelöscht Von Sascha Nitsche | 15.06.2023, 09:43 Uhr

Gute Nachrichten für die Menschen rund um Lübtheen. Das Feuer auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz ist so weit unter Kontrolle, dass die nachsorgenden Maßnahmen langsam in Angriff genommen werden. Derweil findet zur Unterstützung dessen am Abend auch noch ein „Regentanz“ bei der Feuerwehr statt.