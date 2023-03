ZDF Streaming - "Der Schwarm" Foto: Staudinger + Franke/ZDF/dpa up-down up-down Streaming „Der Schwarm“ mit Rekordstart in der ZDF-Mediathek Von dpa | 02.03.2023, 14:18 Uhr

Der Autor ist von der Verfilmung nicht so überzeugt, doch das stört das TV-Publikum offenbar nicht. Noch nie ist eine Streaming-Serie des ZDF bei den Zuschauern so erfolgreich an den Start gegangen.