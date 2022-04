Default Bild FOTO: Archiv Dennoch mit 0:0 bei Kosova unzufrieden Rieste ist im Soll Von Bernhard Tripp | 03.04.2011, 18:53 Uhr

Eigentlich könnte Danny Dauny mit dem einen Punkt auswärts in Osnabrück gegen SV Kosova zufrieden sein. „Wir sind weiter im Soll“, bilanzierte der Trainer von SC Rieste denn auch nach dem torlosen Unentschieden auf fremdem Platz. Angesichts des schweren Programms in den kommenden Wochen sei das Punktepolster geeignet, die Unruhe in der Mannschaft in Grenzen zu halten.