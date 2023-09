Erste Fälle am Gardasee Dengue-Fieber breitet sich in Europa aus – was Urlauber jetzt wissen müssen und | 06.09.2023, 18:11 Uhr Von Jakob Patzke kna | 06.09.2023, 18:11 Uhr Wissenschaftler gehen davon aus, dass Stechmücken das Dengue-Fieber nach Europa gebracht haben. Symbolfoto: dpa/Patrick Pleul up-down up-down

Wissenschaftler sind alarmiert: Erstmals hat sich das Dengue-Fieber am Gardasee und in anderen europäischen Urlaubsregionen ausgebreitet. Auch in Deutschland gibt es bereits Fälle.