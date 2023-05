Ein Franzose hat der Polizei gestanden, einen gestrandeten Delfin gegessen zu haben. Foto: IMAGO IMAGES/Panthermedia up-down up-down Tier war gestrandet Delfin zerlegt und verspeist: Französischer Fischer legt Geständnis ab Von dpa | 04.05.2023, 22:09 Uhr

Ein Mann soll einen gestrandeten Delfin zerlegt und anschließend gegessen habe: Nach dem Fund eines zerstückelten Delfins in einer Mülltonne in einem Küstenort in der Bretagne hat ein 70-Jähriger ein Geständnis abgelegt.