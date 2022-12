David Hasselhoff Foto: Henning Kaiser/dpa/Archiv up-down up-down Musiker David Hasselhoff will mit Tournee Partystimmung verbreiten Von dpa | 22.12.2022, 11:29 Uhr

Musik gebe ihm in düsteren Zeiten Hoffnung, sagt US-Kultschauspieler David Hasselhoff. Ab März will er auf seiner Tournee in Deutschland „eine einzige große Party“ veranstalten.