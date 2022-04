Sie war die letzte in der Reihe und die Kamera brauchte ein Weilchen, bis sie bei ihr angekommen war. Aufrecht stand Birgit Prinz, die Kapitänin der deutschen Fußball-Frauen auf dem Rasen, die Arme hinter dem Rücken verschränkt. Ihre Lippen waren geschlossen, ganz leicht aber bogen sie am Ende des Mundes nach oben. Die Rekordnationalspielerin stand einfach nur da, lauschte der Hymne, lächelte. Die meisten Spielerinnen sangen mit, Prinz genoss alleine den Augenblick.

Auf diesen Tag hatten sie gewartet, sie haben ihn herbei gesehnt und sie haben sich fest vorgenommen, ihn in sich aufzusaugen, das haben sie stets betont. Von 73680 Zuschauern war noch keine von ihnen in einem Fußball-Stadion empfangen worden. Noch nie gab es auf europischem Boden eine größere Kulisse bei einem Frauenspiel-Länderspiel. Die Eröffnungspartie der Weltmeisterschaft, die Deutschland am Ende mit 2:1 (2:0) gegen Kanada für sich entschied, ist ein neuer Rekord. Und bei Prinz, der Rekordnationalspielerin, gab es den lautesten Applaus, als die Mannschaft vorgestellt wurde.

Fatmire Bajramaj, die erst zur Halbzeit eingewechselt wurden, schwärmte später: „Es war eine geniale Stimmung - geil, geil, geil.“ Immer wieder war die La-Ola-Welle durch das Stadion geschwappt. Zum ersten Mal bereits in der fünften Minute. Nur selten kam die für Frauenfußball typische Kreisch- und Kicherkulisse. Stattdessen wurde angefeuert, geklatscht und immer wieder gesungen. Kurz vor 18 Uhr war es plötzlich laut geworden im Berliner Olympia-Stadion: ein Donnerschlag hallte durch die Arena. Dem Knall folgte Rauch und dann platzte eine riesige Weltkugel, die zuvor über den Rasen gerollt war. Hunderte Luftballons in Fußballoptik stiegen aus ihr empor. Einige flogen unter das Dach und vollführten dort einen lustigen Tanz, der Rest stieg in den Himmel hinauf und reiste mit dem Wind. Zahlreiche Kinder und Jugendliche hatten Fahnen der 16 teilnehmenden Länder geschwenkt. Danach eröffneten Bundespräsident Christian Wulff („Wir freuen uns auf die besten 16 Teams der Welt“) und OK-Präsidentin Steffi Jones die WM. Auf den Rängen hatten die Fans in der Kurve gegenüber des Marathon-Tores die Mannschaft mit einer besonderen Choreografie empfangen. Schwarz-Rot-Goldene Kartons wurden in die Höhe gehoben – beeindruckend. Viele waren in Trikots ins Stadion gekommen – schon frühzeitung, um das Rahmenprogramm mitzunehmen, aber natürlich trugen nicht alle Shirts der Frauenmannschaft. Da liefen dann „Kulig“ und „Podolski“ oder „Prinz“ und „Müller“ Arm in Arm. Girlanden waren zu sehen. Nach den beiden deutschen Toren verwandelte sich das Olympia-Stadion in ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer. Immer mal wieder schwappten die „Deutschland, Deutschland“-Rufe durchs Stadion – in der 71. Minute kam dann auf einmal auch noch die Sonne heraus, erhellte den Abendhimmel und dann sangen die Fans „Oh wie ist das schön!“