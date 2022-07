Fluggäste im Helmut Schmidt Flughafen in Hamburg vor dem Sicherheitscheck. Foto: Axel Heimken/dpa FOTO: Axel Heimken up-down up-down Reiselust oder Wartefrust? Das Flughafen-Chaos blieb am Wochenende aus Von dpa | 03.07.2022, 13:21 Uhr

Nach NRW sind am Wochenende auch Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien gestartet. Auf längere Schlangen mussten sich Passagiere aber eher am Frankfurter Flughafen einstellen.