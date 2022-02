Danevirke Museum FOTO: Birgitta von Gyldenfeldt Panorama Danewerk-Besucherzentrum öffnet am 1. März Von dpa | 28.02.2022, 14:24 Uhr | Update vor 1 Std.

Das neue Besucherzentrum des Danevirke Museums in Dannewerk bei Schleswig öffnet am Dienstag seine Türen. Dort erzählt eine komprimierte Danewerk-Ausstellung auf 85 Quadratmetern die 1500-jährige Geschichte der historischen dänischen Grenz- und Verteidigungsanlage, wie das Museum am Montag mitteilte. Zudem werden Führungen an der historischen Wallanlage angeboten.