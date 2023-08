Teilrepublik Dagestan Explosion an Tankstelle in Südrussland: Mindestens 35 Tote, zahlreiche Verletzte Von dpa | 15.08.2023, 08:30 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehrleute löschen den Brand nach einer Explosion an einer Tankstelle in Dagestan. Foto: Uncredited/Russian Emergency Ministry Press Service/AP/dpa up-down up-down

Dagestan ist eine der ärmsten russischen Regionen. Dort fliegt in einer Kettenreaktion eine Tankstelle in die Luft, es gibt viele Tote. Die Zerstörungen erinnert an ein Kriegsgebiet.