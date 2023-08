Ein Verdächtiger festgenommen Dänemark: Schüsse in Kopenhagener Freistadt Christiania – ein Mann getötet Von dpa | 27.08.2023, 11:13 Uhr | Update vor 57 Min. Die Kopenhagener Polizei nahm nach den tödlichen Schüssen zunächst zwei Menschen fest, ließ einen wieder frei. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa up-down up-down

In einer als Drogengasse bekannten Straße in der Freistadt Christiania fallen am Samstagabend Schüsse. Ein 30-Jähriger stirbt, mehrere Menschen werden verletzt. Was sind die Hintergründe der Tat?