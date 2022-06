FOTO: Georg Wendt up-down up-down ARCHIV - Wegen Corona verpasst Alexander Klaws die Premiere von «Der Ölprinz». Foto: Georg Wendt/dpa Karl-May-Spiele Corona: Alexander Klaws fehlt bei Bad-Segeberg-Premiere Von dpa | 23.06.2022, 18:43 Uhr

Eigentlich wollte er am Samstag in Bad Segeberg in den Sattel steigen. Aber Corona macht Winnetou einen Strich durch die Rechnung. Die Enttäuschung ist groß.