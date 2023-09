In ausgewählten Märkten in Hamburg, Berlin, Frankfurt und München könnte man derzeit auf eine außergewöhnliche Variante der Coca-Cola-Dose stoßen. Seit ein paar Tagen ist nämlich mit der „Coca Cola Y3000 Zero Sugar“ eine neue Geschmackssorte erhältlich. Die Besonderheit: Bei der Herstellung kam auch künstliche Intelligenz zum Zug. Das Unternehmen selbst schreibt von „einer einzigartigen Symbiose menschlicher Kreativität und künstlicher Intelligenz“, die die Antwort auf die Frage geben soll, wie die Coca Cola der Zukunft schmecken könnte.

Demnach würde sich Coca Cola im Jahr 3000 von ihrer markant roten Farbe verabschieden. Stattdessen setzt man auf ein vorrangig silbernes Design mit blauen und rosa Akzenten. Der typische Coca-Cola-Schriftzug wirkt durch Punkt-Cluster in der oberen Hälfte der Dose leicht verzerrt. Dem Unternehmen zufolge bringen Farbverläufe und Formenwechsel „Fluidität und Optimismus zum Ausdruck“. Die Flüssigkeit selbst verbleibt ohne Farbveränderung in einem Braunton.

So schmeckt die neue Coca-Cola-Sorte

Doch wie schmeckt die Zukunft nun? Das lässt sich offenbar gar nicht so genau sagen. Auf Tiktok kursieren bereits erste Videos, in denen die neue Sorte getestet wird. Eine Nutzerin schmeckt bei ihrem ersten Schluck eine Mischung aus Kaugummi und Blaubeere heraus. Eine andere Frau stellt für sich fest: „Riecht nach Rum, schmeckt nach geschmolzenen Gummibärchen mit einem Hauch von Orange.“ Ein dritter Tester schmeckt Zuckerwatte mit etwas anderem heraus, was er nicht identifizieren kann. Was ein Nutzer auf der Plattform X kritisiert: Die Dose enthält nur 0,25 Liter statt 0,33 Liter – angeblich für den gleichen Preis.

Die neue Sorte ist zeitlich limitiert in den Supermärkten zu erhalten. Den Videos zufolge ist in anderen Ländern auch eine zuckerhaltige Variante der Y3000-Reihe erhältlich – und auch in Flaschen wird die neue Sorte abgefüllt. Wie lang die neue Sorte in Deutschland verfügbar sein wird und ob es hierzulande auch die genannten Alternativen gibt, teilte das Unternehmen nicht mit.